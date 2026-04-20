21:37 20.04.2026

Працівники гуманітарних організацій отримали перші 30 сертифікатів програми лідерства та адвокації

Результатами першого пілотного проєкту сертифікатної програми "Лідерство та адвокація у гуманітарному реагуванні" стала безоплатна підготовка 30 гуманітарних працівників, повідомила на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок комунікаційниця Альянсу українських організацій громадянського суспільства (Alliance UA CSO) Ольга Шилкіна.

В рамках заходу учасники зазначили, що сьогодні Україна і саме гуманітарний сектор перебувають в ситуації постійної невизначності, і підготовка саме гуманітарних працівників потребує особливої уваги. Тому нова програма "Лідерство та адвокація у гуманітарному реагуванні" – один із інструментів, який дозволяє українським організаціям формувати власну експертизу, впливати на рішення і бути повноцінними партнерами в міжнародній системі.

Програма побудована на реальних кейсах 26 організацій – членів Альянсу, які поділилися кейсами та своїм досвідом.

"Протягом останніх років український гуманітарний сектор мав доступ до великої кількості навчальних можливостей. Але водночас ми бачимо проблему у фрагментованості навчання. Ми маємо багато тренінгів та курсів, але є певна відсутність системності і обмежений зв'язок з практикою", – пояснила керівник адвокаційного спрямування Альянсу українських організацій громадянського суспільства Ольга Шевчук-Клюжева на початку пресконференції.

"Це програма не для початківців, а для практиків, для людей, які працюють у гуманітарному секторі, ухвалюють щоденні рішення, та вже мають досвід адвокації. Адже сьогодні адвокація – це не додаткова компетенція, а одна з ключових функцій гуманітарних організацій. Тому що рішення про допомогу, ресурси, пріоритети, ухвалюються не в полі. Вони формуються на основі політик, донорських стратегій та міжнародних процесів. І якщо українські організації не представлені в цих процесах, вони залишаються виконавцями, а не суб'єктами", – зазначила вона.

За словами представника партнера програми, компанії Humanitarian Leadership Academy, Хусейна Арслана, навчання фокусувалася на кількох ключових сферах. "Перша – розвиток лідерства. Ми підтримували як нових лідерів, так і встановлених лідерів, посилювали їхні ухвалені рішення для того, щоб вони мали більшу впевненістю в такому середовищі. По-друге, працювали з лідерством і адвокацією, та аналізували, як можна краще балансувати напрямку влади. Третє – посилювали організації, щоб покращити їх внутрішні системи та стратегічне планування", – зазначив він.

Необхідність впровадження нових навчальних програм по лідерству та адвокації у ході заходу підкреслила директор Інституту лідерства та управління "Українського католицького університету" Соломія Максимович. За її словами, "вже декілька років ми бачимо великий запит на тему адвокації, як бути більш суб'єктним на міжнародній арені. Тому дуже цінним було поєднання досвіду наших експертів та практиків з більш глобальним досвідом в зв'язку з українським контекстом".

За словами учасниці сертифікованої програми, яка була присутня на пресконференції, представниці "Національної агенції Zdorovi" Валерії Середи, адвокація "є невід'ємною і дуже важливою частиною діяльності агенції". "Адже ми фокусуємося на захисті прав пацієнтів, впливі на рішення, які визначають доступ до якісної медичної допомоги", – зазначила вона.

12:25 16.04.2026
Професорка Оксфорду Сандра Кіфер провела відкриту лекцію у Львівському університеті

23:32 15.04.2026
Сибіга розкритикував оголошення Лукашенком Європейського гуманітарного університету "екстремістською організацією"

08:31 06.04.2026
Міносвіти: В Україні започатковано інститут міжнародних наукових амбасадорів

09:10 02.04.2026
Кабмін встановив вимоги до рівня володіння англійською мовою для держслужбовців та керівників у сфері освіти

14:28 31.03.2026
Міносвіти: дешева вища освіта не буває якісною

21:27 24.03.2026
Профспілка проти внесення змін до моделі оплати праці вчителів на даному етапі - Лісовий

14:41 18.03.2026
Міносвіти затвердило типову освітню програму для 1–4 класів для навчання з 1 вересня 2028р

14:05 18.03.2026
Президенти вишів, ректори, проректори, громадські діячі: чим сьогодні займаються колишні міністри освіти

09:56 11.03.2026
Трирічний бакалаврат як опцію для випускників пілотної профільної старшої школи запровадять з 2029р - Міносвіти

10:23 08.03.2026
Голова освітнього комітету Ради: 83,4% українських учителів – жінки

