Працівники гуманітарних організацій отримали перші 30 сертифікатів програми лідерства та адвокації

Результатами першого пілотного проєкту сертифікатної програми "Лідерство та адвокація у гуманітарному реагуванні" стала безоплатна підготовка 30 гуманітарних працівників, повідомила на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в понеділок комунікаційниця Альянсу українських організацій громадянського суспільства (Alliance UA CSO) Ольга Шилкіна.

В рамках заходу учасники зазначили, що сьогодні Україна і саме гуманітарний сектор перебувають в ситуації постійної невизначності, і підготовка саме гуманітарних працівників потребує особливої уваги. Тому нова програма "Лідерство та адвокація у гуманітарному реагуванні" – один із інструментів, який дозволяє українським організаціям формувати власну експертизу, впливати на рішення і бути повноцінними партнерами в міжнародній системі.

Програма побудована на реальних кейсах 26 організацій – членів Альянсу, які поділилися кейсами та своїм досвідом.

"Протягом останніх років український гуманітарний сектор мав доступ до великої кількості навчальних можливостей. Але водночас ми бачимо проблему у фрагментованості навчання. Ми маємо багато тренінгів та курсів, але є певна відсутність системності і обмежений зв'язок з практикою", – пояснила керівник адвокаційного спрямування Альянсу українських організацій громадянського суспільства Ольга Шевчук-Клюжева на початку пресконференції.

"Це програма не для початківців, а для практиків, для людей, які працюють у гуманітарному секторі, ухвалюють щоденні рішення, та вже мають досвід адвокації. Адже сьогодні адвокація – це не додаткова компетенція, а одна з ключових функцій гуманітарних організацій. Тому що рішення про допомогу, ресурси, пріоритети, ухвалюються не в полі. Вони формуються на основі політик, донорських стратегій та міжнародних процесів. І якщо українські організації не представлені в цих процесах, вони залишаються виконавцями, а не суб'єктами", – зазначила вона.

За словами представника партнера програми, компанії Humanitarian Leadership Academy, Хусейна Арслана, навчання фокусувалася на кількох ключових сферах. "Перша – розвиток лідерства. Ми підтримували як нових лідерів, так і встановлених лідерів, посилювали їхні ухвалені рішення для того, щоб вони мали більшу впевненістю в такому середовищі. По-друге, працювали з лідерством і адвокацією, та аналізували, як можна краще балансувати напрямку влади. Третє – посилювали організації, щоб покращити їх внутрішні системи та стратегічне планування", – зазначив він.

Необхідність впровадження нових навчальних програм по лідерству та адвокації у ході заходу підкреслила директор Інституту лідерства та управління "Українського католицького університету" Соломія Максимович. За її словами, "вже декілька років ми бачимо великий запит на тему адвокації, як бути більш суб'єктним на міжнародній арені. Тому дуже цінним було поєднання досвіду наших експертів та практиків з більш глобальним досвідом в зв'язку з українським контекстом".

За словами учасниці сертифікованої програми, яка була присутня на пресконференції, представниці "Національної агенції Zdorovi" Валерії Середи, адвокація "є невід'ємною і дуже важливою частиною діяльності агенції". "Адже ми фокусуємося на захисті прав пацієнтів, впливі на рішення, які визначають доступ до якісної медичної допомоги", – зазначила вона.