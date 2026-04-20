11:33 20.04.2026

ОГС та медіа можуть отримати до EUR18 тис. грантової підтримки в межах нового проєкту ЄС та ІЕД "Стійкість і залученість"

ОГС та медіа можуть отримати до EUR18 тис. грантової підтримки в межах нового проєкту ЄС та ІЕД "Стійкість і залученість"

Трирічний проєкт "Стійкість і залученість для України" (Resilience and Engagement for Ukraine, REU), спрямований на посилення спроможності організацій громадянського суспільства (ОГС) в умовах війни та просування реформ на шляху до ЄС, стартував в Україні, повідомили організатори під час офіційної презентації ініціативи, що відбулася в агентстві "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Проєкт реалізує Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його загальний бюджет – EUR1,549 млн, з яких EUR1,5 млн є внеском ЄС. Ініціатива триватиме 36 місяців – з грудня 2025 року до кінця листопада 2028 року.

"ЄС стоїть поруч, бо ми знаємо, що демократична, стійка Україна – це Україна, яка належить до європейської родини. Цей проєкт є інвестицією у стійкість, відновлення та європейське майбутнє країни, де організації громадянського суспільства є не просто бенефіціарами допомоги, а партнерами у розбудові вільної та справедливої держави", – наголосив під час презетації керівник відділу "Належне врядування та верховенство права" Представництва ЄС в Україні Асьєр Сантільян Лузуріага.

Як зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків, грантова складова проєкту включає чотири напрями конкурсів. Найбільший обсяг підтримки передбачено за спрямуванням "Стійкість через партнерство", де ОГС, аналітичні центри, медіа та академічні установи можуть отримати 18 грантів до EUR18 тис. кожен з тривалістю реалізації до 12 місяців. Перший такий конкурс буде оголошено 24 квітня 2026 року та проходитиме у три хвилі протягом 2026-2027 рр.

Для ветеранської спільноти передбачено конкурс "Реінтеграція, освіта та підтримка ветеранів на рівні громад", у межах якого виділять 12 грантів до EUR15 тис. кожен на проєкти тривалістю до 10 місяців. Перший етап цього напряму стартує 3 травня 2026 року.

Окремий фокус зроблено на молодіжні ініціативи через конкурс "Навчайся, дій та відбудовуй", який розпочнеться 6 травня та передбачає вісім грантів до EUR10 тис. кожен.

Крім того, діятиме програма "Простір зростання" для неформальної освіти дітей у дев'яти областях, що найбільше постраждали від війни, де нададуть 10 малих грантів до EUR5 тис.

Як повідомила заступниця керівника проєкту Тетяна Близнюк, розгляд заявок на участь у конкурсах триватиме півтора місяця, ще від 10 до 14 днів знадобиться для підписання контракту з переможцями.

Очікується, що підтримку отримають понад 25 організацій, які створять щонайменше 160 аналітичних продуктів та проведуть 36 публічних заходів для моніторингу євроінтеграційних процесів. Географія проєкту охоплює всю підконтрольну територію України, включаючи сільські та прифронтові громади.

 

Теги: #гранти #огс #медіа

08:45 09.04.2026
ФАО та ЄС нададуть до $150 тис. грантів агрегаторам у секторі овочівництва та ягідництва семи областей України

ФАО та ЄС нададуть до $150 тис. грантів агрегаторам у секторі овочівництва та ягідництва семи областей України

14:14 31.03.2026
Частка україномовних каналів в пакетах провайдерів має становити не менше 60% – мовний омбудсмен

Рада до кінця року має імплементувати положення EMFA – заступниця голови профільного комітету Кравчук

В Україні стартувала видача грантів на виробниче обладнання та для фермерів через "Дію"

УКФ після техвідбору відхилив половину заявок на нову грантову програму "Сучасний музичний простір"

Держетнополітики закликала медіа зважено висвітлювати теми, що стосуються релігійних і національних почуттів

Мінекономіки з 2 лютого відновить прийом заявок на гранти для садівництва та теплиць, бюджет на 2026 р. — $465 млн

Зеленський підняв розмір щорічних грантів молодим вченим і докторам наук до 300-700 тис грн

Бідний допускає запуск грантів на навчання в університетах для видатних спортсменів з наступного навчального року

Глава МВС: Грантова допомога від Японії на 4 млрд єн буде спрямована на гуманітарне розмінування та медичну допомогу

