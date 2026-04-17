Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Справедливий розподіл тягаря війни між усіма верствами суспільства в Україні є умовою виживання держави, а принцип "служи або допомагай" має бути не інструментом тиску чи приниження, а моральною і правовою основою нового суспільного договору, в якому кожен громадянин має свою форму участі в захисті держави, і кожна форма є рівноцінною, заявляє ветеран, координатор ініціативної групи зі створення Громадсько-військового руху (ГВР) Олексій Івашин.

"Категорія важлива, яка безпосередньо впливає на мобілізацію і з нею невідривно пов'язана – це категорія справедливості. І ми в межах роботи Українського безпекового клубу розробили концепцію оборонної демократії, в яку є гасло "Служи або допомагай". Тобто, звичайно, всі служити в Україні не будуть. І так неможливо, щоб всі представники суспільства служили – це суспільство буде нежиттєздатним. Але допомогти фронтовому має кожен на своєму місці", – сказав Івашин на публічній дискусій "Мобілізація і довіра" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, представляючи результати дослідження.

Він наголосив, що без подолання розриву між фронтом і тилом, між тими, хто воює безстроково, і тими, хто живе звичним життям, суспільна єдність залишатиметься крихкою – і саме цей розлом РФ й далі намагатиметься використовувати.

"Оборонна демократія – це справедливий розподіл тягаря війни між усіма верствами населення. Вибірковість підвищує градус напруги у суспільстві, посилює відчуття апатії, несправедливості та ненависті до власної держави та її представників. Тому провал мобілізації, який ми спостерігаємо, є смертельною загрозою національній безпеці і існуванню держави загалом" – наголосив координатор ГВР.

Івашин переконаний, що нова реформа системи мобілізації має передбачати жорсткий контроль над усіма, хто вчиняє незаконні дії, у тому числі й над самими працівниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а поліція має виконувати свої прямі правоохоронні функції, а не брати на себе невластиві ролі.

"У разі порушень закону посадові особи ТЦК мають отримувати покарання без винятків", – заявив він.

Координатор ГВР запропонував низку конкретних кроків для виходу з мобілізаційної кризи. По-перше, держава має збільшити матеріальні стимули для військовослужбовців і тих, хто міг би долучитися до війська: запровадити єдиноразові виплати при мобілізації в адекватному розмірі. По-друге, необхідне підвищення грошового забезпечення діючим військовим мінімум удвічі – зміни, обіцяні ще у 2023 році, досі не відбулися. По-третє, має бути запроваджено гарантований соціальний пакет для мобілізованих та членів їхніх сімей.

"Я маю певні преференції (як ветеран – ІФ-У), але ми бачимо по тій ситуації, яка склалася з мобілізацією, що тих преференцій, які держава надає людям при мобілізації і в перспективі, коли вони стануть ветеранами, є недостатніми для того, щоб нам наповнити армію тою кількістю людей, яка достатня для її нормального функціонування", – наголосив він під час дискусії.

Івашин зазначив, що ворожа пропаганда щодо проблем з мобілізаційним ресурсом в Україні не створює конфлікти з нуля і паразитує на помилках наших державних інституцій, які слід визнавати та виправляти, карати тих, хто переступив закон і вчинив правопорушення. "Але й справедливо розподіляти навантаження між фронтом і тилом, щоб свій внесок у перемогу мав кожен. Це і відповідально, і допомагає досягати згуртованості та єдності в суспільстві. Бо коли ми об'єднані спільною ідеєю – ми сильні і вистоїмо", – наголосив він.

Координатор ГВР вважає, що обличчям мобілізації має стати уряд. "Пан Федоров (міністр оборони України Михайло Федоров – ІФ) анонсує реформу мобілізації, і я сподіваюся, що вони рухаються якраз, в тому числі і в плані комунікації, якраз в цьому напрямку", – сказав Івашин.