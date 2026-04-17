Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

Основними факторами, що викликають проблеми з мобілізацією в Україні, є невизначеність термінів служби, недовіра до військового командування, а також корупція в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також у військово-лікарських комісіях, повідомив голова Українського безпекового клубу (УБК), керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко з посиланням на результати проведеного соціологічного дослідження.

"Ключова причина, чому в нас є проблеми з мобілізацією – це невизначеність термінів служби... Друга причина – це недовіра до військового командування, і третя – корупція в ТЦК та ВЛК. І от що я щодо корупції хотів би зазначити, що коли ми опитували про корупцію, то зазвичай це було, не особистий досвід корупції, а от "я знаю, що там беруть, я чув, я бачив" і так далі", – сказав Гончаренко на публічній дискусій "Мобілізація і довіра" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, представляючи результати дослідження.

Організатори – громадська організація "Фонд сприяння демократії" та InfoLight.UA (спільний проєкт ГО "Фонд сприяння демократії" та Фонду Ганнса Зайделя в Україні).

Згідно відповідей респондентів, на четвертому місці – страх примусової мобілізації, на п'ятому – страх смерті чи інвалідності, на шостому – сімейні обставини (діти, батьки), на сьомому – відсутність належної військової підготовки, на восьмому – стан здоров'я, на дев'ятому – неможливість вибору місця служби.

Ці варіанти відповідей підтримували більшість опитаних. Натомість політичні причини вибирала менша частина респондентів.

В рамках дослідження команда InfoLight.UA провела понад 500 глибинних інтерв'ю з представниками різних соціальних груп – зокрема з тими, хто ухиляється від мобілізації, – і близько 5 000 деталізованих онлайн-анкет на 70 питань. Дані оброблялися з використанням математичного моделювання на основі теорії ігор.

Висновок дослідження: суспільство не є монолітно проти захисту країни і перебуває у стані вагання, і саме ця група є або резервом для справедливої системи, або джерелом майбутнього опору, якщо реформи будуть несправедливими.

"Люди мислять не лише категоріями страху смерті. Вони мислять категоріями правил і передбачуваності. Запит на визначені строки служби – один із найсильніших мотиваторів добровільного долучення. Це означає: вирішити проблему можна, якщо держава пропонує партнерство, а не лише вимоги", – підкреслив Гончаренко.