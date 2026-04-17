Інтерфакс-Україна
15:09 17.04.2026

Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA
Основними факторами, що викликають проблеми з мобілізацією в Україні, є невизначеність термінів служби, недовіра до військового командування, а також корупція в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, а також у військово-лікарських комісіях, повідомив голова Українського безпекового клубу (УБК), керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко з посиланням на результати проведеного соціологічного дослідження.

"Ключова причина, чому в нас є проблеми з мобілізацією – це невизначеність термінів служби... Друга причина – це недовіра до військового командування, і третя – корупція в ТЦК та ВЛК. І от що я щодо корупції хотів би зазначити, що коли ми опитували про корупцію, то зазвичай це було, не особистий досвід корупції, а от "я знаю, що там беруть, я чув, я бачив" і так далі", – сказав Гончаренко на публічній дискусій "Мобілізація і довіра" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю, представляючи результати дослідження.

Організатори – громадська організація "Фонд сприяння демократії" та InfoLight.UA (спільний проєкт ГО "Фонд сприяння демократії" та Фонду Ганнса Зайделя в Україні).

Згідно відповідей респондентів, на четвертому місці – страх примусової мобілізації, на п'ятому – страх смерті чи інвалідності, на шостому – сімейні обставини (діти, батьки), на сьомому – відсутність належної військової підготовки, на восьмому – стан здоров'я, на дев'ятому – неможливість вибору місця служби.

Ці варіанти відповідей підтримували більшість опитаних. Натомість політичні причини вибирала менша частина респондентів.

В рамках дослідження команда InfoLight.UA провела понад 500 глибинних інтерв'ю з представниками різних соціальних груп – зокрема з тими, хто ухиляється від мобілізації, – і близько 5 000 деталізованих онлайн-анкет на 70 питань. Дані оброблялися з використанням математичного моделювання на основі теорії ігор.

Висновок дослідження: суспільство не є монолітно проти захисту країни і перебуває у стані вагання, і саме ця група є або резервом для справедливої системи, або джерелом майбутнього опору, якщо реформи будуть несправедливими.

"Люди мислять не лише категоріями страху смерті. Вони мислять категоріями правил і передбачуваності. Запит на визначені строки служби – один із найсильніших мотиваторів добровільного долучення. Це означає: вирішити проблему можна, якщо держава пропонує партнерство, а не лише вимоги", – підкреслив Гончаренко.

 

18:00 17.04.2026
Через рік після презентації концепція оборонної демократії стала єдиною системною відповіддю на розколи в суспільстві

Через рік після презентації концепція оборонної демократії стала єдиною системною відповіддю на розколи в суспільстві

15:41 17.04.2026
Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

15:29 17.04.2026
Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

Причиною проблем мобілізації найчастіше називають відсутність термінів служби – соцдослідження InfoLight.UA

15:23 17.04.2026
Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

Основою нового суспільного договору має стати принцип "служи або допомагай" – координатор створення Громадсько-військового руху

12:11 15.04.2026
Нацполіція затримала п'ятьох фігурантів схем для ухилянтів, серед них – співробітники вишу Києва

Нацполіція затримала п'ятьох фігурантів схем для ухилянтів, серед них – співробітники вишу Києва

14:44 14.04.2026
Зеленський: відповідні служби України та Німеччини повинні займатися питанням щодо українських чоловіків мобілізаційного віку

Зеленський: відповідні служби України та Німеччини повинні займатися питанням щодо українських чоловіків мобілізаційного віку

17:57 07.04.2026
Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів, посадовці Мінкультури перевіряються на причетність до схеми

Генпрокурор: викрито схему виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів, посадовці Мінкультури перевіряються на причетність до схеми

14:49 07.04.2026
Міноборони: позначка "оперативний резерв" у Резерв+ не є оновленням – вона відображалася в системі й раніше

Міноборони: позначка "оперативний резерв" у Резерв+ не є оновленням – вона відображалася в системі й раніше

10:44 06.04.2026
Заступник міністра Курбатов: Якщо науку і використовують для ухилення від мобілізації, то це дуже невеликий відсоток

Заступник міністра Курбатов: Якщо науку і використовують для ухилення від мобілізації, то це дуже невеликий відсоток

10:58 04.04.2026
Законність і справедливість – запорука недопущення ситуацій з нападами на представників ТЦК – нардеп Чернєв

Законність і справедливість – запорука недопущення ситуацій з нападами на представників ТЦК – нардеп Чернєв

ВАЖЛИВЕ

Охочих вступити до легіону "Свобода Росії" багато – представник легіону

Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив – російський військовополонений

Військовослужбовці російської 15-ї мотострілецької бригади попросили вибачення у народу України

Полонені російські військовослужбовці: Росіяни, зробіть усе можливе, щоб ця війна припинилася

Українці воюють як звірі – полонений російський офіцер

ОСТАННЄ

Екологи звернулися до Мінекономіки cтосовно моніторингу ситуації з видобутком доломіту на Житомирщині

Загроза в разі відходу з Донбасу для інших міст України лише збільшиться – експерти

Податковий тиск на українців збільшиться в рази в разі підписання наказу про відступ з Донбасу – експерти

Президент і Рада не мають повноважень поступитися українськими територіями в рамках мирного процесу – експерти

Українці негативно ставляться до впливу військових на електоральні процеси – дослідження Active Group

Від "Азова" до "Хартії": лідери за рівнем довіри до виконання держзавдань – дослідження Active Group

Лише 16% місцевих програм підтримки ВПО мають чіткі та вимірювані показники – завідувач Лабораторії протидії дезінформації КНЕУ

Українці підтримують баланс між аполітичністю військових і їхнім впливом на оборонні рішення – дослідження Active Group

Daily Humanity Foundation передала 10 детекторів дронів "Цукорок" у постійне користування Suspilne News

Прокат детекторів дронів запущений в Україні в рамках ініціативи Daily Humanity Foundation

