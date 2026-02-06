Інтерфакс-Україна
Пресконференції
17:03 06.02.2026

Нардепи пропонують спрямувати арештовані активи АРМА на житло та реабілітацію військових та ветеранів - презентація законопроєкту

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики Анатолій Остапенко (фракція "Слуга народу") та його колеги народні депутати пропонують спрямувати арештовані активи, які знаходяться в управлінні АРМА, на забезпечення житлом військовослужбовців, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та створення реабілітаційних центрів.

"Арештоване майно резидентів Російської Федерації та передане в управління АРМА повинно працювати на Україну та у першу чергу на її захисників. В управлінні АРМА перебувають численні оздоровчі та санаторно-курортні заклади, готелі, спортивні комплекси, які мають інтегруватися в реабілітаційні інфраструктури України", - заявив Остапенко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.

За словами Остапенка, розв'язати це питання може ухвалення закону (№14347) про внесення змін до закону про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) щодо забезпечення житлом та відновлення (реабілітації) військовослужбовців, ветеранів війни, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб та осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

"Арештовані санаторії, готелі мають стати місцем підтримки наших захисників, членів їхніх родин та родин зниклих безвісти, полонених, всіх постраждалих від війни. Місцем надання їм медичних послуг, психологічної допомоги, професійної адаптації", - зазначив народний депутат.

На його думку, перешкод у процесі підготовки законопроєкту до розгляду в парламенті не очікується.

"Я впевнений, що спротиву щодо ухвалення законопроєкту у Верховній Раді не буде. Звісно кожен законопроєкт, який подається до Ради проходить певні важкі обговорення. Цей проєкт не стане виключенням… Але я думаю, коли ми більш детально обговоримо це питання на антикорупційному комітеті, який є головним щодо підготовки цього законопроєкту, то процес рухатиметься швидше", - сказав Остапенко, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна".

За словами заступника міністра у справах ветеранів Фархада Фархадова, Міністерство підтримує запропоновану ініціативу.

"Ми відпрацьовуємо багато ініціатив, спрямованих на підтримку та реалізацію інтересів ветеранів війни. І цей законопроект не виняток. Маємо офіційну позицію, яка направлена до комітету (з питань антикорупційної політики - ІФ-У) з нашими пропозиціями щодо необхідності доопрацювання… Зокрема, потрібно визначити шляхи, способи фінансування переданих активів, прийняття відповідних управлінських рішень", - зазначив Фархадов.

ВІн пояснив, що АРМА передає активи суб'єктам, які їх використовують для наповнення державного бюджету. За його словами, якщо активи, як пропонує законопроєкт передаватися суб'єктам для використання соціальних завдань, то треба додатково опрацювати механізми використання цих активів

Як зазначив адвокат Андрій Потьомкін, сьогодні катастрофічно зростає невідповідність між потребами ветеранів і рівнем спроможності держави їх забезпечувати.

"В першу чергу, це стосується житла і сучасних центрів реабілітації. Поряд з цим в Україні з 2014 року, існує інша реальність, де є активи росіян, державних зрадників та колаборантів, які можуть використовуватися для забезпечення житлом і сучасними центрами реабілітації ветеранів війни і членів їхніх сімей, всіх постраждалих від війни. Але усі ці активи просто безхазяйно стоять та не приносять доходи в державний бюджет", - акцентував Потьомкін.

На його думку, ухвалення закону допомогло б, наприклад, перетворити на центр паліативної допомоги ветеранам війни рекреаційно-житловий комплекс на Закарпатті "Ведмежа діброва". Він нагадав, що АРМА 30 жовтня минулого року передала цей комплекс із землею та лісом 150 га, вартістю 493,5 млн грн в управління компанії, яка займається гуртовою торгівлею відходами та брухтом.

Законопроєкт № 14347 зареєстровано у Верховній Раді 30 грудня 2025 року.

Крім Остапенка, серед авторів законопроєкту - Вадим Галайчук (фракція "Слуга народу"), Михайло Соколов ("Батьківщина"), Сергій Рудик (група "За майбутнє"), Мар'яна Безугла (позафракційна).

