Комісія конкурсу «Нова Україна. Безпековий договір» сформувала регламент і графік оцінювання робіт

У пресцентрі “Інтерфакс-Україна” відбулася перша робоча зустріч організаційного комітету всеукраїнського конкурсу, мета якого — відібрати талановиту молодь для підготовки проєкту безпекового договору для України. Про це повідомив речник Національної асоціації адвокатів України (НААУ), який також очолює Центр економічних досліджень Київського національного економічного університету (КНЕУ) ім. Вадима Гетьмана, Олексій Шевчук.

За словами юриста, конкурс започатковано НААУ та КНЕУ, попередню презентацію ініціативи проводили кілька місяців тому.

«У разі ухвалення рішення щодо представлення результатів у НАТО, вважаємо це доцільним, оскільки такий формат забезпечить належну публічність напрацювань. Також розглядається можливість презентації в Офіс Президента України; з цього питання я мав робочу комунікацію з пані Іриною Мудрою, яка очікує результатів конкурсу. Не виключаю, що вона може долучитися до фінального засідання конкурсної комісії. Відповідні інституції поінформовані, і очікування щодо проведення конкурсу є підтвердженим», – наголосив Шевчук

Він підкреслив, що конкурс задумано як щорічний, оскільки тематика безпеки та міжнародного порядку змінюється, а головне завдання нинішнього сезону – виявити талановиту молодь в Україні, яка здатна сформулювати правові умови майбутнього безпекового договору для держави.

«Ми дійшли висновку, що сьогодні навіть досвідчені дипломати не можуть визначити перелік умов, які варто прописати для нашої країни», – додав Шевчук.

До роботи комісії долучилися, зокрема, народний депутат України, ексголова СБУ Валентин Наливайченко, керівник Дипломатичної академії Ігор Осташ, а також науковець-міжнародник Володимир Наконечний.

Учасники засідання погодили керівний склад конкурсної комісії: головою обрали директора юридичного інституту КНЕУ Людмилу Кожуру, заступниками – Ігоря Осташа та Валентина Наливайченка. Окремо обговорювалася роль секретаря комісії, серед запропонованих кандидатур називали, зокрема, Єву Гофманську та Володимира Наконечного.

Під час обговорення правозахисниця та засновниця Фонду Project Sunflowers Єва Гофманська зазначила, що воліла б залишатися в ролі члена комітету, підтримуючи ініціативу “в дусі поваги та солідарності”, а ключову роль у змістовній роботі віддати українським фахівцям, які знають мову та правову систему зсередини.

«Дякую за запрошення долучитися до роботи конкурсної комісії. Високо ціную довіру та відкритість, які засвідчує це запрошення. Водночас вважаю за необхідне чітко окреслити характер моєї участі: я не володію українською мовою і усвідомлюю, що це обмежує мою спроможність повною мірою працювати з правовим, культурним і суспільним контекстом, на який орієнтований конкурс. Саме тому моя участь у комісії має переважно представницький і символічний характер, спрямований на підтримку ініціативи. Ключова змістовна роль, на моє переконання, має належати українським експертам», – зазначила Гофманська.

Голова комісії Людмила Кожура повідомила, що станом на день зустрічі в конкурсі зареєстровано 26 конкурсантів із дев’яти правничих шкіл України. Найбільше учасників – по вісім – представляють Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, а ще троє зареєстровані від КНЕУ. За рівнем навчання переважають студенти 3-го курсу.

«Вважаю за необхідне зазначити, що залучення молодих юристів до обговорення питань безпеки держави є свідченням їхньої відповідальності та фахової готовності працювати над майбутнім України. Вітаю учасників, колег і партнерів та дякую за присутність і підтримку цієї ініціативи. Участь у конкурсі вже є проявом професійної зрілості, відповідального ставлення та переконаності у дієвості правових механізмів. Розраховую на змістовні, прикладні та якісно підготовлені пропозиції», – зазначила Кожура.

Згідно з регламентом, роботи прийматимуться до 1 березня, після чого їх оприлюднять і перевірять на академічну доброчесність, зокрема на плагіат. Очікується, що після оцінювання комісією переможців зможуть визначити орієнтовно до середини березня. Також під час засідання йшлося про відбір робіт із урахуванням ризиків використання штучного інтелекту та запозичень. Організатори повідомили, що в конкурсі передбачено три призові місця та окрему спеціальну грошову відзнаку від організатора.

Окремий блок дискусії стосувався майбутньої презентації кращих робіт. Шевчук повідомив, що серед можливих майданчиків розглядають, зокрема, представництво НАТО, Офіс президента, а також комунікацію з освітнім блоком. Крім того, згадувалася можливість підтримки учасників у подальших міжнародних програмах.

Народний депутат та громадський діяч Валентин Наливайченко, зі свого боку, заявив про готовність сприяти публічним презентаціям робіт і підтримці переможців.

«Підтверджую готовність забезпечити організаційну та комунікаційну підтримку ініціативи як за змістом, так і за форматом її подальшого представлення. Вважаю доцільним надати переможцям і учасникам можливість публічної презентації напрацювань, зокрема на майданчиках парламенту, у профільних комітетах, а також у Дипломатична академія при МЗС України імені Геннадія Удовенка. Ми можемо організувати відповідну платформу для представлення робіт і професійної самопрезентації авторів. Також підтверджую готовність надати рекомендації та сприяти подальшій підтримці переможців у взаємодії з європейськими та натівськими партнерами», – наголосив він, додавши, що готовий надавати рекомендації для європейських та натівських партнерів.

Голова Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України імені Геннадія Удовенка Ігор Осташ, в свою чергу, наголосив на важливості вибору дуже престижного майданчика для публікації результатів і подальшої презентації.

Крім того, у дискусії також звучали пропозиції підготувати спеціальний випуск профільного видання із роботами переможців кількома мовами та організувати серію презентацій в українських університетах і на міжнародних майданчиках.