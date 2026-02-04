Інтерфакс-Україна
Пресконференції
13:45 04.02.2026

Питання ексгумації похованих на НВМК тіл військових потребує ширшого кола обговорення - КЕКЦ

Фото: Interfax-Ukraine

Питання ексгумації похованих на Національному меморіальному кладовищі (НВМК) військових потребує широкого кола обговорення з урахуванням позиції усіх зацікавлених сторін, заявив голова Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) Володимир Борейко.

"Дуже складне питання. Ми не можемо його вирішувати. Ми вважаємо, що це треба робити з урахуванням інтересів всіх: військових, родини загиблих, фахівців і т.д. Ми нічого про це не говоримо. Ми говоримо про те, що це було порушення закону (будівництво НВМК – ІФ-У), що кладовище взагалі може бути зруйноване силами природи", - сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Борейко також зазначив, що земельна ділянка, на якій розташовано НВМК, наразі належить Відокремленому підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Боярська лісова дослідна стація".

Водночас мешканка Мархалівки Вікторія Чеченкова, коментуючи слова ексголови Українського інституту національної пам’яті Антона Дробовича, підтвердила, що забудова на цій території здійснювалася раніше, ще до включення ділянки до Смарагдової мережі.

"Так, це територія Смарагдової мережі. Але проблема в тому, що ділянки були роздані, і забудова відбулася до того, як ця територія увійшла до складу Смарагдової мережі. Забудова велася у 2018-2020 роках, а ця ділянка була включена до складу Смарагдової мережі тільки в грудні 2019 року. Якщо подивитися на карти, то у 2016-2017 роках забудови там ще не було, тому що це довготривалий процес", - наголосила вона.

Як повідомлялося, 29 серпня 2025 року за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

У кінці січня Верховний суд України визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року про передачу Мархалівського лісу під ДУ "НВМК", підтвердивши попередні рішення Київського окружного адміністративного та Шостого апеляційного адміністративного судів.

В наступні дні ряд українських військовослужбовці виступають проти рішення Верховного суду, котрий визнав незаконною передачу ділянки під меморіальне кладовище. Зокрема, в соціальних мережах з’явилися дописи 1-го окремого штурмового полку Сухопутних військ ЗСУ, який є спадкоємцем легендарного батальйону "Вовки Да Вінчі", командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяр" Бровді, 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади, 1-го корпусу Національної гвардії "Азов", ветеран лідер руху "Демократична Сокира" Юрій Гудименко.

1 лютого в ДУ "НВМК" заявили, що рішення Верховного суду стосовно меморіального кладовища стосується виключно деяких пунктів відповідного розпорядження КОВА та не містить жодних приписів щодо припинення поховань, закриття чи перенесення кладовища, а також наголосили, що поховання Захисників та Захисниць на продовжуватимуться.

Колишній голова Українського інституту національної пам’яті, керівник Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки (KSE) Антон Дробович заявляє, що скасування рішення про передачу землі під Національне військове меморіальне кладовище не вирішить спірні питання, бо кладовище уже існує.

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, коментуючи рішення Верховного суду щодо НВМК, наголошує, що місця поховання полеглих захисників є недоторканними.

Смарагдова мережа - це сукупність територій, де охороняються рідкісні види рослин і тварин та їхні природні оселища. Вона створена на виконання вимог Бернської конвенції (Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі, 1979 року), яку Україна ратифікувала у 1996 році.

