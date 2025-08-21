Інтерфакс-Україна
Пресконференції
13:58 21.08.2025

Мережева освіта може стати ключем до розвитку шкіл під час війни - засновниця ліцею ім. Чурюмова

Київ. 21 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Мережева освіта здатна вирішити проблеми, з якими сьогодні стикається система освіти в Україні, заявила засновниця Наукового ліцею імені Клима Чурюмова Ірина Жданова.

"Стає все більш очевидним, що освіта - це питання національної безпеки, виживання України. На мою думку, освіта має бути, по-перше, мережевою, по-друге, спеціалізованою і, по-третє, людяною", - сказала Жданова на пресконференції "Якою має бути освіта в часи війни: план дій" в агентстві "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За її словами, мережевий підхід дозволяє вирішити проблему нестачі вчителів і забезпечити доступ до якісної освіти у віддалених громадах та за кордоном. Зокрема, вона повідомила, що близько 2 млн українських дітей перебувають за кордоном, і лише 30% з них, за даними ЮНЕСКО, продовжують навчатися за українською програмою. При цьому якість викладання технічних і природничих предметів за кордоном часто нижча за українську.

"Мережева освіта може дати доступ до якісної української освіти незалежно від місця проживання дитини - чи то прикордонна громада, Одеса, чи інша країна", - підкреслила Жданова.

Вона зазначила, що для реалізації цієї ідеї критично важливим є організація гібридного навчання, яке поєднує онлайн- та офлайн-форму. Приклад Наукового ліцею імені Клима Чурюмова, де апробували модель, розроблену Фондом "Відкрита політика", показав, що онлайн-навчання природничих наук може бути ефективним.

Освітянка також наголосила на значенні колаборації шкіл із університетами, коледжами та позашкільними закладами. При цьому, за її словами, освіта має залишатися комплексною, поєднуючи точні науки, технології та мистецтво.

"Наприклад, вивчаєш писанки на уроках: там робиш писанки й одночасно вивчаєш тему симетрії, або робиш витинанки й вивчаєш теж різні типи симетрії, або поєднуєш музику, фізику та оптику", - пояснила Жданова.

Ще одним пріоритетом експертка назвала безпечний доступ до навчання у бомбосховищах і захищених просторах та увагу до психоемоційного стану дітей, особливо в умовах війни.

За словами Жданової, для впровадження змін необхідне використання сучасних інструментів маркетингу, менеджменту та нових моделей фінансування середньої освіти, зокрема за підтримки донорів.

Вона підкреслила, що відтестована модель мережевої спеціалізованої освіти, яку ліцей застосовує вже близько восьми років, може стати прикладом для масштабування по всій країні.

