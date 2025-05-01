Інтерфакс-Україна
Пресконференції
17:11 01.05.2025

Політика "Зроблено в Україні" суперечить фіскальним перешкодам від ДПС та БЕБ - експерт

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Політика "Зроблено в Україні" суперечить фіскальним перешкодам від ДПС та БЕБ - експерт

Ініціатива Міністерства економіки "Зроблено в Україні", що створена для підтримки українського виробництва, суперечить фіскальним перешкодам від Державної податкової служби (ДПС), Бюро економічної безпеки (БЕБ) та поточній практиці блокування податку на додану вартість (ПДВ), вважає економічний експерт, кандидат наук з держуправління Юрій Гаврилечко.

"Ми тут маємо досить прикру ситуацію, що будь-хто, хто починає користатися можливостями цієї програми, або звертається по кредит, або, не дай Боже, починає якісь відносини з державою щодо програми "Національний кешбек" - там починаються проблеми, тому що це підприємство одразу як реципієнт бюджету починає під мікроскопом просвічуватися різними державними органами, навіть якщо це абсолютно копійчані кошти", - заявив він під час пресконференції на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки" в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна".

Гаврилечко додав, що фактично блокування податкових накладних зупиняє діяльність вітчизняного виробника, який вирішив скористатися цією урядовою ініціативою.

Він також наголосив, що наразі ФОПів, які використовують ПДВ, не так багато. "Наші урядовці бажають, щоб їх стало більше. Але тоді Україна в цілому наражається на велику кількість позовів до Європейського суду з прав людини щодо порушення статті 7 Європейської конвенції з прав людини. Немає покарання без закону, жодного закону підприємець не порушував, а блокування податкової накладної – це покарання", - пояснив експерт.

Крім того, він зазначив що для покращення ситуації уряд може відмінити постанову №1165 про зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригуваннядв в Єдиному реєстрі податкових накладних чи прийняти проєкт, який підготували громадські організації на заміну цій постанові, розробити порядок і спосіб, яким чином діяти ДПС в тих чи інших випадках, або ж він може взагалі припинити практику блокування ПДВ.

Щодо того, які ще політики заважають розблокуванню ПДВ, Гаврилечко зауважив, що проблема полягає в підході, згідно з яким щось можна блокувати в обхід судової системи. За його словами, це стосується не лише податкової сфери.

У свою чергу експерт з економічних питань Павел Себастьянович підкреслив, що від блокування податкових накладних постраждали 24 тис. підприємств з 85 тис. зареєстрованих в Україні, це означає що їх діяльність була зупинена.

Як повідомлялося, 26 січня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні", щоб забезпечити ефективний діалог і об'єднати зусилля влади та бізнесу для подолання викликів і наслідків, спричинених збройною агресією РФ, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, а також модернізації та зростання економіки.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=7Kdsn_6e1R8

Теги: #гаврилечко #себастьянович #пдв #зроблено_в_україні

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