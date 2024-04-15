До відома: про прес-конференцію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як запустити розподілену генерацію в Україні. Виклики та можливості для територіальних громад"

(зміни в учасниках - замість П.Пантелеєва буде П.Багрій).

У вівторок, 16 квітня, об 11.00 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Як запустити розподілену генерацію в Україні. Виклики та можливості для територіальних громад". Обговорюватиметься стан енергетичної галузі України після російських обстрілів, наявні та потенційні джерела енергогенерації та шляхи зменшення ризиків у майбутньому, а також буде презентовано лист до керівництва країни з пропозиціями щодо подолання критичної ситуації в енергетиці України. Учасники: голова правління громадської спілки Global 100 RE Ukraine, президент ПрАТ "МХП Еко Енерджі" Олександр Домбровський; голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха; член ради експертів з питань енергетичної безпеки при РНБО України, генеральний директор ТОВ "Нафтогазбудінформатика" Леонід Уніговський; голова наглядової ради групи компаній "Кліар Енерджі" Петро Багрій (вул. Рейтарська, 8/5а) Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. +38 (066) 727-27-96.