У понеділок, 30 листопада, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція за результатами опитування, присвяченого 35-й річниці Всеукраїнського референдуму 1 грудня 1991 року.

Опитування проведено в межах лонгітюдного моніторингу громадської думки, за допомогою якого Інститут соціальної та політичної психології НАПН України спільно з Асоціацією політичних психологів України відстежує зміни в українському суспільстві під час повномасштабної війни.

Учасники:

почесний директор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, член-кореспондент НАПН України Микола Слюсаревський,

заступник директора Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, віце-президент Асоціації політичної психологів України, кандидат психологічних наук Світлана Чуніхіна.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.