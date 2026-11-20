У четвер, 26 листопада, о 14:30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Чи витримає українська економіка тривалу війну? Презентація Індексу економічної безпеки 2026".

Міжнародний Інститут Свободи (ILI) презентує Індекс економічної безпеки 2026 – щорічне дослідження економічної стійкості країн в умовах внутрішніх і зовнішніх загроз.

Учасники: президент Міжнародного Інституту Свободи (ILI) та автор Індексу економічної безпеки Ярослав Романчук; модератор – директор з маркетингу інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна", засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (097)938-87-72, email: [email protected] (комунікаційний менеджер Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Ірина Петрушенко).