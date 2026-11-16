До відома: про презентацію дослідження на тему "Ринок праці 50+: чому люди та роботодавці не знаходять одне одного"

У понеділок, 16 листопада, об 11:00 відбудеться презентація зведених результатів дослідження "Ринок праці 50+: чому люди та роботодавці не знаходять одне одного". Буде представлено зведені результати дослідження в межах публічної ініціативи "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" – зіставлення поглядів роботодавців та українців віком 50-74 роки на бар'єри зайнятості, причини передчасного виходу людей старшого віку з ринку праці та умови продовження трудової діяльності. Дослідження провів Український центр соціальних реформ Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України за ініціативи JTI Україна. Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна" (https://www.youtube.com/watch?v=vdgA1iZLClk). Додаткова інформація: [email protected], (050) 312-51-46 (координаторка з комунікацій проєкту "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" Таїсія Стадніченко).