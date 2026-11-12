Про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Проблеми захисту енергооб'єктів Київщини"

У п'ятницю, 13 листопада, о 13:30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Проблеми захисту енергооб'єктів Київщини".

Учасники:

заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Кирило Фесик;

заступник голови Київської обласної державної адміністрації Тарас Бакай (курує будівництво укриттів);

представник правничого відділу ВГО "Стоп корупції" Богдан Квашук;

засновниця ТОВ "Консалтинг-Буд" Любомира Кожушко (генпідрядник будівництва укриттів на Київщині);

голова правління ГО "Інститут української політики" Олексій Усачов;

засновник соціологічної компанії "Актив Груп" Андрій Єременко;

голова ГО "Ліга енергетичного розвитку України" Олександр Голіздра.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.