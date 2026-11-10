У понеділок, 16 листопада, об 11:00 відбудеться презентація зведених результатів дослідження "Ринок праці 50+: чому люди та роботодавці не знаходять одне одного" та подальше експертне обговорення.

Буде представлено зведені результати дослідження в межах публічної ініціативи "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" – зіставлення поглядів роботодавців та українця віком 50-74 роки на бар'єри зайнятості, причини передчасного виходу людей старшого віку з ринку праці та умови продовження трудової діяльності. Дослідження провів Український центр соціальних реформ Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України за ініціативи JTI Україна.

Учасники панельної дискусії:

заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак (очікується підтвердження);

міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України (очікується підтвердження) Денис Улютін;

керівниця Служби аналітики та моніторингу Офісу Президента України Наталія Дмитренко (підтверджено);

директорка Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк (очікується підтвердження);

директорка Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова (підтверджено);

виконавча директорка Спілки українських підприємців Катерина Глазкова (підтверджено);

керівниця та засновниця фонд "Життєлюб" Тіна Ніколова (підтверджено);

модератор – економіст, підприємець, громадський діяч Андрій Длігач.

Попередня акредитація на оф-лайн захід обов'язкова за посиланням https://forms.gle/WrJYgNYQ281u2ahG8.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація: [email protected], (050) 312-51-46 (координаторка з комунікацій проєкту "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" Таїсія Стадніченко).