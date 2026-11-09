У середу, 11 листопада, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Гідна праця для всіх: як зберегти людський потенціал України", присвячена запуску проєкту "Гідна праця для всіх", спрямованого на збереження та розвиток людського потенціалу України, організатор – Всеукраїнська асоціація компаній з міжнародного працевлаштування.

Учасники обговорять вплив демографічних змін на відновлення України, дефіцит кадрів, залучення й утримання працівників; представлять перший випуск аналітичного дайджесту "Україна: люди і перспективи" про демографічні зміни за 35 років незалежності та оголосять про початок дослідження "Гідна праця для відновлення України: діалог і практичні рішення" за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Учасники:

головний науковий співробітник Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України, член-кореспондент НАН України Олександр Гладун;

віцепрезидент Конфедерації роботодавців України Олена Степаненко;

співзасновник HRD Club Ukraine Дмитро Дегтяр;

старша проєктна співробітниця Офісу Спеціального представника і координатора ОБСЄ з питань протидії торгівлі людьми Тетяна Руденко;

модератор – президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, керівник проєкту "Гідна праця для всіх" Василь Воскобойник.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.