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Пресконференція представників Національної ресторанної Асоціації України

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У вівторок, 10 листопада, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція представників Національної ресторанної Асоціації України.

Питання до обговорення: чи доживуть ресторани до весни; що робити рестораторам з постановою №1092 Кабінету міністрів України і чи допоможе бізнесу відтермінування постанови до 4 березня; як ресторатори приготувались до зими, виклики та інсайди; режим ПДВ 7% для ресторанного бізнесу та ініціативи НРАУ; проблеми бронювання персоналу у малому та мікро бізнесі.

Учасники:
президент Національної ресторанної Асоціації України Тарас Ковальчук;
представниця Макдоналдз Україна Крістіна Лініченко;
співвласник мережі ресторанів "Pesto Cafe" Дмитро Погребицький;
співзасновниця кафе-кондитерських "Honey" та пекарен "Завертайло" Анна Завертайло.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Над матеріалом працювали:

Редактор · пресцентр, анонси, пресрелізи
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