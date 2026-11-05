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Дискусія на тему "Поразка Трампа – наслідки для України і світу"

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У понеділок, 9 листопада, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Поразка Трампа – наслідки для України і світу".

Учасники:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

засновник аналітичного центру "Об'єднана Україна", доктор політичних наук Ігор Петренко;

голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Над матеріалом працювали:

Редактор · пресцентр, анонси, пресрелізи
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