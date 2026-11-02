У вівторок, 3 листопада, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Порятунок українців в Олешках: як посередництво Меланії Трамп позначилося на ставленні до США, що українці думають про місію, дії Лубінця та гуманітарні контакти з РФ".

Active Group та видання "Політарена" представлять результати соціологічного дослідження щодо гуманітарної місії в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, її суспільної підтримки, міжнародного посередництва Першої леді США Меланії Трамп та особистої участі українського омбудсмена Дмитра Лубінця.

Учасники:

засновник дослідницької компанії Active Group Андрій Єременко;

директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній;

головний редактор видання "Політарена" Вікторія Плотнікова;

директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик;

модератор –директор Інституту соціологічних досліджень КНЕУ Юлія Горбова.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.