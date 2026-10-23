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Від виявлення потреб до реальних рішень: як зробити соціальні послуги в громадах Київщини доступними та людиноцентричними

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У вівторок, 27 жовтня, о 10:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Від виявлення потреб до реальних рішень: як зробити соціальні послуги в громадах Київщини доступними та людиноцентричними".

Учасники: директор департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації Ігор Мещан; фахівець з адвокації благодійної організації "Благодійний фонд "Карітас-Київ" Владислав Жиляєв (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. +38(098)802-07-94.

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Редактор · пресцентр, анонси, пресрелізи
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