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Чи справді існують крайні терміни завершення війни?

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У понеділок, 26 жовтня, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Чи справді існують крайні терміни завершення війни?".

Учасники:
політичний експерт Костянтин Матвієнко;
політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян;
політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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Редактор · пресцентр, анонси, пресрелізи
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