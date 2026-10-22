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Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність

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У п'ятницю, 23 жовтня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Україна на порозі зими: енергетика, оборона та нова дипломатична реальність".

Учасники:
директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко;
президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко;
військово-політичний оглядач Денис Попович;
політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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Редактор · пресцентр, анонси, пресрелізи
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