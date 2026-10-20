У п'ятницю, 23 жовтня, о 13:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Україна на шляху до ЄС: цифрова безпека, медіаграмотність і нові виклики інформаційної війни".

Учасники:

директорка ГО "Детектор медіа" Галина Петренко;

докторка економічних наук, професорка, керівниця навчально-наукової лабораторії "Smart-студія" кафедри економіки Київського національного університету технологій та дизайну Євгенія Хаустова;

директор благодійного фонду "Фонд стійкості та відновлення України" Володимир Марциновський.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за електронною поштою [email protected].