У вівторок, 13 жовтня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Від протесту до процедури: як Україна переходить від політичних заяв до юридичних дій у міжнародному спорті".

Учасники:

олімпійська чемпіонка, віцепрезидент Української федерації гімнастики зі спортивної гімнастики Стелла Захарова;

співзасновник та експерт ГО "Спортивний контекст", експерт інституційного розвитку спорту Сергій Левчук;

співзасновник та експерт ГО "Спортивний контекст", експерт із правових та інституційних питань у спорті Тарас Самборський.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. +38(050)356-10-67.