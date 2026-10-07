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Дискусія на тему "Війна – цугцванг і цейтнот?"

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У понеділок, 12 жовтня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Війна – цугцванг і цейтнот?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; засновник аналітичного центру "Об'єднана Україна", доктор політичних наук Ігор Петренко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян  (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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Редактор · пресцентр, анонси, пресрелізи
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