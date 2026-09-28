У четвер, 1 жовтня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Мирні переговори та оцінка суспільно-політичної ситуації в Україні".

Буде презентовано результати соціологічного дослідження щодо стану та настроїв українського суспільства в умовах тривалої війни, ставлення громадян до можливих мирних переговорів, меж прийнятних компромісів і поступок, а також умов, які українці вважають необхідними для припинення бойових дій; експерти обговорять теми енергетичної безпеки, проблемні

питання мобілізації та електоральні тенденції.

Учасники: керівник проєктів Фонду досліджень майбутнього Світлана Кушнір; політтехнолог, кандидат історичних наук Олег Постернак; голова Центру політичних студій "Доктрина", політолог Ярослав Божко (очікується підтвердження).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (050) 261-75-52, е-mail: [email protected].