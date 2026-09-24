До відома: про дискусію в пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Карпатська ініціатива (С8): від регіональної співпраці до нової ролі України в Європі"

У п'ятницю, 25 вересня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Карпатська ініціатива (С8): від регіональної співпраці до нової ролі України в Європі". Учасники: президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко; експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна", кандидат економічних наук Іван Ус; політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.