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Майбутнє недержавних пенсій в Україні – нові можливості чи нові ризики?

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У четвер, 24 вересня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А).  відбудеться круглий стіл на тему: "Майбутнє недержавних пенсій в Україні – нові можливості чи нові ризики?" про законодавчі зміни, які готуються для розгляду у парламенті та передбачають модернізацію системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, а також про майбутнє недержавних пенсій в Україні, захисту пенсійних накопичень і збереження довіри людей.

Учасники:

генеральний директор Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) Андрій Рибальченко;

народний депутат України, голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (очікується підтвердження);

голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк;

член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов (очікується підтвердження);

народний депутат України І скликання, віце-президент ПрАТ "КІНТО" Віталій Мельничук;

голова Обласної профспілкової організації Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків АТ "Хмельницькобленерго" Іван Глабчастий;

директор депараменту АТ Укрексімбанк Олег Сердюк;

голова Ради Всеукраїнської асоціації Недержавних пенсійних фондів (ВАНПФ) Григорій Овчаренко;

представник Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України, директор ТОВ "ПЕРШИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ" (ТОВ ПАПФ) Ольга Лучна;

заступник директора з наукової роботи, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун (очікується підтвердження);

голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ), директор ТОВ "ВСЕАПФ" Тетяна Сальникова;

голова Ради Професійного пенсійного фонду Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України (НППФ Енергетиків) Андрій Кадькаленко;

голова Ради Національної асоціації Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів (НАПФА) Олег Макаренко.

Модератор заступник генерального директора Української асоціації івестиційного бізнесу Тетяна Шевкун.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за лінком https://www.uaib.com.ua/ і електронною поштою [email protected].

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