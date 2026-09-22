У четвер, 24 вересня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А). відбудеться круглий стіл на тему: "Майбутнє недержавних пенсій в Україні – нові можливості чи нові ризики?" про законодавчі зміни, які готуються для розгляду у парламенті та передбачають модернізацію системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, а також про майбутнє недержавних пенсій в Україні, захисту пенсійних накопичень і збереження довіри людей.

Учасники:

генеральний директор Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) Андрій Рибальченко;

народний депутат України, голова підкомітету з питань ринку капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових інструментів (деривативи) Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Ніколаєнко;

народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев (очікується підтвердження);

голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олексій Семенюк;

член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Максим Лібанов (очікується підтвердження);

народний депутат України І скликання, віце-президент ПрАТ "КІНТО" Віталій Мельничук;

голова Обласної профспілкової організації Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків АТ "Хмельницькобленерго" Іван Глабчастий;

директор депараменту АТ Укрексімбанк Олег Сердюк;

голова Ради Всеукраїнської асоціації Недержавних пенсійних фондів (ВАНПФ) Григорій Овчаренко;

представник Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України, директор ТОВ "ПЕРШИЙ АДМІНІСТРАТОР ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ" (ТОВ ПАПФ) Ольга Лучна;

заступник директора з наукової роботи, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун (очікується підтвердження);

голова ради Української асоціації адміністраторів пенсійних фондів (УААПФ), директор ТОВ "ВСЕАПФ" Тетяна Сальникова;

голова Ради Професійного пенсійного фонду Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України (НППФ Енергетиків) Андрій Кадькаленко;

голова Ради Національної асоціації Недержавних пенсійних фондів України та Адміністраторів недержавних пенсійних фондів (НАПФА) Олег Макаренко.

Модератор - заступник генерального директора Української асоціації івестиційного бізнесу Тетяна Шевкун.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

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