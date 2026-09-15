У середу, 16 вересня, о 14:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Ринок брухту України: між потребами економіки та регуляторною невизначеністю", учасники обговорять поточну ситуацію на ринку металобрухту України, внутрішній попит, вплив регуляторних рішень на галузь, а також можливі зміни, необхідні для стабільної роботи ринку.

Учасники: президент УА "Втормет" Володимир Бублей; генеральний директор ТОВ "УкрМетінвест" Сергій Вовк; генеральний директор ТОВ "Укрбрухт" Микола Климович; генеральний директор ГК "УКРМЕТ" Владислав Клещинський.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.