У вівторок, 15 вересня, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться онлайн-дискусія на тему "Участь громадськості у впровадженні інструменту Ukraine Facility та Плану України на місцевому рівні", присвячена ролі громадянського суспільства у реалізації механізму Ukraine Facility та виконанні Плану України на місцевому рівні.
Захід відбудеться в межах проєкту "Фенікс: Сила спільнот", який реалізує Фонд Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Учасники:
керівник відділу "Європейська інтеграція, врядування та верховенство права, громадянське суспільство" Делегації ЄС в Україні Асієр Сантільян / Asier Santillan;
віцепрезидентка Фонду Східна Європа Віра Недзведська;
експертка з питань європейської інтеграції та вступу України до ЄС Мирослава Майніна;
експерт євроінтеграційного компоненту проєкту "Фенікс: Сила спільнот" Григорій Борщ;
експерт євроінтеграційного компоненту проєкту "Фенікс: Сила спільнот" Георгій Тітаренко.
Модератор – директор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Єгор Болтрик.
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Додаткова інформація [email protected] (комунікаційна координаторка Фонду Східна Європа Діана Шароді).