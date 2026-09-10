У вівторок, 15 вересня, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться онлайн-дискусія на тему "Участь громадськості у впровадженні інструменту Ukraine Facility та Плану України на місцевому рівні", присвячена ролі громадянського суспільства у реалізації механізму Ukraine Facility та виконанні Плану України на місцевому рівні.

Захід відбудеться в межах проєкту "Фенікс: Сила спільнот", який реалізує Фонд Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Учасники:

керівник відділу "Європейська інтеграція, врядування та верховенство права, громадянське суспільство" Делегації ЄС в Україні Асієр Сантільян / Asier Santillan;

віцепрезидентка Фонду Східна Європа Віра Недзведська;

експертка з питань європейської інтеграції та вступу України до ЄС Мирослава Майніна;

експерт євроінтеграційного компоненту проєкту "Фенікс: Сила спільнот" Григорій Борщ;

експерт євроінтеграційного компоненту проєкту "Фенікс: Сила спільнот" Георгій Тітаренко.

Модератор – директор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Єгор Болтрик.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація [email protected] (комунікаційна координаторка Фонду Східна Європа Діана Шароді).