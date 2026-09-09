У понеділок, 14 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Загрози внутрішній політичній стійкості України".

Учасники:

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян;

політичний оглядач Леонід Швець.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.