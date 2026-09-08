У четвер, 10 вересня, о 12:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Роль євангельських церков у посиленні української спроможності" про служіння християн у бойових підрозділах Сил оборони, кількість капеланів у зоні бойових дій, гуманітарну діяльність церков, удосконалення церковно-державних відносин, роль церков у формуванні української ідентичності в Україні та за кордоном, а також про 20-річчя Української Міжцерковної Ради, державну реєстрацію та отримання офіційного статусу.

Учасники:

старший єпископ Харизматичної Євангельської Церкви України, головуючий в Українській Міжцерковній Раді Андрій Тищенко;

голова християнського громадянського руху "Всі разом!", заступник головуючого в Українській Міжцерковній Раді Руслан Кухарчук;

начальник відділу у справах релігій Державної служби України з етнополітики та свободи совісті В'ячеслав Горшков;

докторка філософських наук, президентка Української асоціації релігієзнавців Людмила Филипович.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (095) 903-67-96, e-mail: [email protected].