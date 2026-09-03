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Якої свободи хочуть українці? Презентація всеукраїнського дослідження "Цінності свободи в Україні"

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У середу, 9 вересня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Якої свободи хочуть українці? Презентація всеукраїнського дослідження "Цінності свободи в Україні".

Дослідження охоплює питання ролі держави в житті людини та економіці, свободи слова і цензури, приватної власності та підприємництва, податків, виборів, військової служби, освіти, медицини, пенсійного забезпечення, індивідуальної відповідальності та суспільної солідарності.

Учасники: президент Міжнародного Інституту Свободи (ILI), економіст, автор досліджень та книг з питань економічної свободи, реформ і розвитку України Ярослав Романчук; директор Міжнародного Інституту Свободи (ILI), експерт-консультант із політичних, виборчих та інформаційних технологій Михайло Камчатний (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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