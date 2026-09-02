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Продовольча безпека в умовах російської агресії: трансформація логістичних ланцюгів і стратегічні альтернативи

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У п'ятницю, 4 вересня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Продовольча безпека в умовах російської агресії: трансформація логістичних ланцюгів і стратегічні альтернативи".

Учасники:

президент Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексій Буряченко;
доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень, керівник Центру економічних і соціальних досліджень Ярослав Жаліло;
докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик Людмила Покровщук;
військово-політичний оглядач Денис Попович.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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