У четвер, 3 вересня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться спільна пресконференція представників гірничо-металургійного та аграрного секторів України на тему "Український експорт без моря: чому портам немає альтернативи", присвячена критичним наслідкам фактичного блокування українських морських портів.

Учасники:

президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков;

генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) Олег Хоменко.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.