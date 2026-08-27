У понеділок, 31 серпня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Де закінчується експеримент і починає діяти закон?".

Учасники:

кандидат технічних наук, доцент, голова спільного представницького органу профспілок КАІ, голова первинної профспілкової організації працівників КАІ, голова органу, уповноваженого представляти інтереси найманих працівників в процесі вирішення колективного трудового спору (конфлікту) Сергій Зозуля;

кандидат економічних наук, доцент, заступник голови первинної профспілкової організації працівників КАІ Олена Рожок;

член профкому КАІ Наталія Кульбаба;

адвокат Ігор Конопліцький.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація [email protected], тел. (098)543-70-52, (098)263-59-21.