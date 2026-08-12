Презентація навчальної програми зі статевого виховання "Шлях до зрілості людини" для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти

У понеділок, 17 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Презентація навчальної програми зі статевого виховання "Шлях до зрілості людини" для 5-9 класів ЗЗСО", на якій буде представлено унікальний підхід навчальної програми з грифом МОН, яка змінює sex education в Україні.

Запрошено представників шкільних закладів, батьківських комітетів та організацій, які долучаються до сфери освіти, психологів.

Учасники:

кандидат психологічних наук, психотерапевт Людмила Гридковець;

практичний психолог, педагог, сексолог, тренер зі статевого виховання Марія Єршова.

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (097)938-58-25, [email protected] (Марія Єршова, голова ГО "Варта життя").