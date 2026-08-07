У четвер, 13 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться дискусія на тему "Зима близько: чи готові держава та суспільство?" про готовність держави, територіальних громад і суспільства до опалювального сезону 2026/2027 років в умовах ймовірних масштабних атак на енергетичну та комунальну інфраструктуру.

Учасники: голова ГО "Громадсько-військовий рух" Олексій Івашин; радник міського голови міста Вінниці, голова ГО "Українська стратегія" Євген Золотарьов; керівник проєкту "Зима. Міста вистоять" Віталій Мірошниченко; керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA, модератор Юрій Гончаренко.

Організатори – Український безпековий клуб, ГО "Фонд сприяння демократії" у партнерстві з ГО "Громадсько-військовий рух" за підтримки Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, [email protected] (Юрій Гончаренко).