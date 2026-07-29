До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "АУБ, ЛСОУ та Об'єднання ринку споживчого кредитування підпишуть Меморандум про співробітництво"

У четвер, 30 липня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "АУБ, ЛСОУ та Об'єднання ринку споживчого кредитування підпишуть Меморандум про співробітництво". Документ передбачає об'єднання експертизи банківського, страхового та небанківського фінансового секторів, підготовку спільних пропозицій щодо розвитку фінансового ринку, підтримку євроінтеграції та посилення діалогу з органами державної влади і Національним банком України. Учасники: президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, президент Ліги страхових організацій України Віктор Берлін та голова Об'єднання ринку споживчого кредитування Олександр Холод (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів https://forms.gle/dNZWSqjFvMVzN3Hd8. Контакт для медіа +38 (067) 536-81-08 (Аня Магда, керівниця пресцентру Асоціації українських банків).