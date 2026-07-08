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До відома: про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи перетворюється максимальна ескалація війни на механізм її деескалації?"

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У понеділок, 13 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи перетворюється максимальна ескалація війни на механізм її деескалації?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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