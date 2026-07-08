До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Саміт НАТО в Анкарі. Нова стратегія щодо РФ та ключова роль України"

У п'ятницю, 10 липня, об 11:00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Саміт НАТО в Анкарі. Нова стратегія щодо РФ та ключова роль України".

Учасники:

генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник глави СБУ (2014-2015 рр.), директор Агентства з реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун;

експерт з політичних та безпекових питань, керівник аналітичного центру "Об'єднана Україна", народний депутат України VIII скликання Ігор Попов;

президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, кандидат політичних наук Олексій Буряченко;

журналіст, військово-політичний оглядач Денис Попович.

Трансляція буде доступна на YouTube каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.