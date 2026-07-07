До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Лобіст і місцева влада: як зробити діалог бізнесу, громади та депутатів прозорим?"

У середу, 8 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Лобіст і місцева влада: як зробити діалог бізнесу, громади та депутатів прозорим?".

Під час заходу експерти, представники місцевого самоврядування, адвокатури та професійної спільноти лобістів обговорять практичне застосування законодавства про лобіювання у взаємодії з органами місцевого самоврядування, а також механізми забезпечення відкритості та доброчесності такої взаємодії.

Учасники: представниця Національної асоціації лобістів України Віталія Глоба; експерт, депутат Київської міської ради Володимир Бондаренко; адвокат, лобіст, голова АО "А.Два.Ка.Т", член Комітету з питань лобіювання Національної асоціації адвокатів України (онлайн) Ярослав Куц; віце-президент Конгресу самоврядування України Іван Фурсенко; член етичної ради Національної асоціації лобістів України, депутат Сумської обласної ради Вадим Ващенко; лобістка, член етичної ради Національної асоціації лобістів України, експертка у сфері конфлікту інтересів та стратегічної взаємодії бізнесу і держави Віолетта Суханова; лобістка, членкиня Ради підприємців при Сумській міській раді Валерія Голованова (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.