До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Смертність на дорогах – це питання національної безпеки: петиція до президента"

У п'ятницю, 3 липня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться пресконференція на тему "Смертність на дорогах – це питання національної безпеки: петиція до президента". Під час заходу буде оголошено про початок загальнонаціональної кампанії зі збору підписів під петицією до президента України "Зупинити систематичних порушників ПДР: смертність на дорогах має стати питанням РНБО", зареєстрованою 26 червня 2026 року. Її автор – військовослужбовець 2 Корпусу НГУ "Хартія" Олексій Глушич, батько 12-річного Григорія Глушича, який загинув у дорожньо-транспортній пригоді 5 червня 2026 року поблизу Караваєвих Дач у Києві. Учасники: військовослужбовець 2 Корпусу НГУ "Хартія", батько загиблого Гріши Глушича, автор петиції Олексій Глушич; мама Гріши Глушича Олександра Терлецька; адвокатка батьків загиблих в ДТП дітей Надія Чухраєва; мама загиблої Юлії Триндей, голова ГО "Матері дітей, що постраждали в ДТП" Оксана Триндей; програмний директор ГО "Життя" Дмитро Купира; батьки загиблих в ДТП дітей (Наталія Корзун, мама Дмитра; Іванна Гриців, мама Марти; Вероніка Якушева, мама Святослава, Віталій і Людмила Купрієнко, батьки Аліси). Модераторка – голова правління ГО "Життя" Оксана Левицька (вул. Рейтарська, 8/5-А, поверх 3). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. +38 (095) 686-34-49, [email protected] (Оксана Конобеєва, комунікаційна менеджерка ГО "Життя").