Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 29.06.2026

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи змінюються настрої міжнародних партнерів України стосовно підтримки у ході війни?"

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У понеділок, 29 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи змінюються настрої міжнародних партнерів України стосовно підтримки у ході війни?".

Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; політичний оглядач Леонід Швец (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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