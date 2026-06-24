До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави"

У четвер, 25 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави".

Учасники: політолог, кандидат філософських наук Максим Плешко; військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України Олег Старіков; засновник та керівник волонтерської групи та БФ "Народний тил", голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 р. – 29 квітня 2016 р.), заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (29 квітня 2016 р. – 04 вересня 2019 р.) Георгій Тука; військовий аналітик, полковник запасу, екс-офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

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