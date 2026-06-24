Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 25.06.2026

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави"

1 хв читати

У четвер, 25 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Удари Сил оборони України по цілях на території РФ і ТОТ нашої держави".

Учасники: політолог, кандидат філософських наук Максим Плешко; військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України Олег Старіков; засновник та керівник волонтерської групи та БФ "Народний тил", голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 р. – 29 квітня 2016 р.), заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (29 квітня 2016 р. – 04 вересня 2019 р.) Георгій Тука; військовий аналітик, полковник запасу, екс-офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олег Жданов (вул. Рейтарська, 8/5-А). 

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ринок брухту України: між потребами економіки та регуляторною невизначеністю"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація концепції знищення корупції в Україні"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України 35 років"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Тарифний удар по українській економіці: провідні галузі проти несправедливого підняття вантажних тарифів Укрзалізниці".

До відома про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи наближається перемога України у цій війні?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Загроза політичної кризи на Черкащині: як область може бути заблокована"

До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ліки поза аптекою: перші підсумки, безпекові ризики та майбутнє фармацевтичного ринку"

До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Рух України до ЄС: зовнішні виклики і внутрішні проблеми"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Посилення ворожих наративів про, нібито, небажання Президента України завершувати війну і "провокування" Білорусі"

До відома: про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Реформи в прокуратурі: історія та наслідки для системи"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА