Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 26.06.2026

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ринок брухту України: між потребами економіки та регуляторною невизначеністю"

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У п'ятницю, 26 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Ринок брухту України: між потребами економіки та регуляторною невизначеністю", де обговорять результати діяльності брухтозаготівельної галузі в 2026 році, проблеми виконання законодавства органами державної влади, перебіг судових спорів щодо урядових рішень та їх вплив на роботу підприємств. Окремо буде розглянуто питання майбутнього режиму оподаткування операцій з брухтом чорних та кольорових металів, а також європейський досвід регулювання ринку.

Учасники: президент Української асоціації вторинних металів Володимир Бублей; генеральний директор ТОВ "Укрмет-Інвест" Сергій Вовк; директор з розвитку ТОВ "Укрбрухт" Микола Климович; генеральний директор Групи компаній "УКРМЕТ" Владислав Клещинський (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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