Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 15.06.2026

До відома про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи наближається перемога України у цій війні?"

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У понеділок, 15 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи наближається перемога України у цій війні?".

Учасники: керуючий партнер аналітичного центру "Національна антикризова група" Тарас Загородній; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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