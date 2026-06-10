До відома про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи наближається перемога України у цій війні?"

У понеділок, 15 червня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи наближається перемога України у цій війні?".

Учасники: керуючий партнер аналітичного центру "Національна антикризова група" Тарас Загородній; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.