До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Загроза політичної кризи на Черкащині: як область може бути заблокована"

У середу, 10 червня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Загроза політичної кризи на Черкащині: як область може бути заблокована". На конференції буде обговорено ситуацію, що склалась в Черкаській області, зокрема діяльність народного депутата України Яценка Антона Володимировича.

Учасники:

активіст, ветеран російсько-української війни Сергій Розборський;

громадський діяч, мати загиблого учасника АТО, дружина ветерана Ірина Рижак;

військовослужбовець ЗСУ депутат Черкаської обласної ради, голова Черкаської ОДА та облради (2015-2019) Олександр Вельбівець;

політичний консультант, Голова Правління Інституту української політики Олексій Усачов.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.