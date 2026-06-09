Інтерфакс-Україна
Пресанонси
14:00 10.06.2026

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Загроза політичної кризи на Черкащині: як область може бути заблокована"

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У середу, 10 червня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Загроза політичної кризи на Черкащині: як область може бути заблокована". На конференції буде обговорено ситуацію, що склалась в Черкаській області, зокрема діяльність народного депутата України Яценка Антона Володимировича.

Учасники:

активіст, ветеран російсько-української війни Сергій Розборський;

громадський діяч, мати загиблого учасника АТО, дружина ветерана Ірина Рижак;

військовослужбовець ЗСУ депутат Черкаської обласної ради, голова Черкаської ОДА та облради (2015-2019) Олександр Вельбівець;

політичний консультант, Голова Правління Інституту української політики Олексій Усачов.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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