До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ліки поза аптекою: перші підсумки, безпекові ризики та майбутнє фармацевтичного ринку"

У четвер, 11 червня, о 16.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Ліки поза аптекою: перші підсумки, безпекові ризики та майбутнє фармацевтичного ринку". Під час круглого столу планується обговорити: результати перших трьох місяців відпуску безрецептурних препаратів на АЗК (динаміка отримання нових ліцензій, частка ринку нових гравців, тощо); безпекові питання й проблему контролю обігу ліків (зокрема, препаратів із вмістом фенобарбіталу), а також дотримання учасниками ринку діючих ліцензійних умов; подальші перспективи ринку, у тому числі потенційний вихід на нього представників продуктового ритейлу; нові ліцензійні вимоги з 1 січня 2027 року.

До участі запрошені: представники профільних міністерств (МОЗ, МВС), відомств та державних служб, народні депутати з профільного парламентського комітету, представники Асоціації фармацевтів України (АФУ), АПАУ, провідних аптечних мереж та найбільших операторів ринку АЗК (список учасників уточнюється). Модератор: головний редактор агентства Дмитро Кошовий (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. В разі запитань звертатися за телефонами: (067) 232-00-48 (Ганна Левченко), (067) 232-00-45 (Дмитро Кошовий).