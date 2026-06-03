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До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Рух України до ЄС: зовнішні виклики і внутрішні проблеми"

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До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Рух України до ЄС: зовнішні виклики і внутрішні проблеми"

У вівторок, 9 червня, об 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл та презентація аналітичного дослідження на тему "Рух України до ЄС: зовнішні виклики і внутрішні проблеми", організований Громадською Радою при МЗС України і Центром Разумкова за підтримки Фонду Г.Зайделя.

Учасники:

президент Центру Разумкова Юрій Якименко;

керівник Всеукраїнської громадської ліги Україна-НАТО, голова Громадської ради при МЗС України Сергій Джердж;

співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков;

керівник Фонду "Відкрита політика", екс-міністр молоді і спорту України (2014–2019рр.) Ігор Жданов;

керівниця ГО "Територія жінок" Лілія Шевченко;

старший науковий співробітник Інституту історії НАН України Володимир Головко;

запрошені представники органів влади, громадських організацій, науковці, експерти з питань зовнішньої політики (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

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